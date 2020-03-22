На коронавирус проверяют более 560 жителей Рязани

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22 марта 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 62 Инфо

анализ крови, pixabay.com

Утром в воскресенье, 22 марта, стало известно, что в Рязанской области проверяют на наличие коронавируса нового типа более 560 человек. Ранее в регионе не было выявлено новых случаев заражения.

Оперативная группа правительства Рязанской области уточнила, что по состоянию на 8:30 воскресенья поступила информация о 639 гражданах, которые прибыли из стран, где много заболевших коронавирусом. 562 человека в настоящий момент проверяют на COVID-19, 77 граждан к настоящему моменту обследованы – они здоровы.

Накануне сообщалось о втором зараженном коронавирусом в Рязани.