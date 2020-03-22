Пандемия коронавируса перешла в инфодемию

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Мир исторически пережил несколько очень серьёзных пандемий, и бессознательно всё равно этого боится, как боится любой неизвестности. То, что мы знаем сегодня, абсолютно неадекватно той реакции и той панике в средствах массовой информации и среди ряда государственных мужей. И не только в России.



По словам руководителя Центра социологических исследований «Ромир», вице-президента мировой социологической службы Gallup International доктора социологических наук Андрея Милёхина, официальная статистика ВОЗ на сегодняшний день зафиксировала количество смертей от непонятного для нас вируса в России – ноль! "Согласитесь, то, что у нас произошло после этой цифры даже нелепостью назвать нельзя, и новая реальность превращает ряд событий в какие-то информационные вихри, в так называемую инфодемию, которой мы не управляем", - считает учёный.



5% населения Земли после Первой мировой войны погибло фактически от гриппа. Тогда уровень гигиены был просто несопоставим с тем, что мы сегодня имеем. Так что, этот страх, безусловно, у нас глубоко сидит, когда нет понимания предмета. Россия сегодня имеет самую большую в мире границу, огромный кусок этой границы с Китаем и огромный кусок границы с Европой. Это два самых больших сегодня очага, которых ВОЗ назвал пандемией. И мы имеем ноль потерь. Сегодня 3,5 тысячи человек в день погибает на дорогах в мире. За год в мире в автокатастрофах гибнет 1 миллион 250 тысяч, и никто не перекрывает дороги. От сердечно-сосудистых заболеваний умирает примерно 55% людей, а это куда более серьезная угроза, в тысячу раз более серьезная нынешнего коронавируса. Поэтому то, что сейчас происходит, можно назвать паникой и социальным психозом. Нам не хватает информации, у нас очень мало доверия. Мы готовы убрать критичность и чему-то верить или категорически чему-то не верить, но верим тому, что нам не очень ответственные политические деятели или деятели информационного пространства выдают как инсайты.



Это началось раньше. В конце XX века, после Второй мировой войны, мы прошли некий рубеж – большое количество людей или, так называемый пресловутый золотой миллиард, выжил. Этого не было никогда. Если раньше весь наш смысл был выжить, то, вдруг, у большой прослойки людей появился новый вызов, как жить хорошо, зачем жить? А что делать, когда у тебя много свободного времени? И в это же время для распространения информации были стёрты все границы благодаря Интернету. Если раньше скорость движения анекдота из Хабаровска до Москвы составляла 2 недели (это скорость движения железнодорожного поезда), то теперь информация распространяется мгновенно. И происходит безумие вокруг простой цифры! Мы сами себя так возбуждаем, а границ нет, информация открыта, регуляторов нет, этических стопоров не хватает, разум отключается в толпе.



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