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Новый темпаратурный рекорд. Синоптики предупреждают о климатической аномалии в Москве

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Новый темпаратурный рекорд. Синоптики предупреждают о климатической аномалии в Москве

Непривычно теплая зима, а теперь и стремительная весна, когда в марте уже стоит вполне майская температура не может не радовать жителей столицы. В предстоящую пятницу ожидается очередной температурный рекорд.

Как сообщают синоптики, столбик термометра в конце недели может подняться до +16 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине недели аномалии будут достигать 6 градусов. Он отметил, что температура пойдёт вверх, начиная со среды. В четверг ожидается +9 — +14, в пятницу — от 11 до 16 градусов тепла.

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