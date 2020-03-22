Новый темпаратурный рекорд. Синоптики предупреждают о климатической аномалии в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Непривычно теплая зима, а теперь и стремительная весна, когда в марте уже стоит вполне майская температура не может не радовать жителей столицы. В предстоящую пятницу ожидается очередной температурный рекорд.

Как сообщают синоптики, столбик термометра в конце недели может подняться до +16 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине недели аномалии будут достигать 6 градусов. Он отметил, что температура пойдёт вверх, начиная со среды. В четверг ожидается +9 — +14, в пятницу — от 11 до 16 градусов тепла.