Что мешает развитию волонтёрского движения в России

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21 марта 2020, 23:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Волонтёрами первоначально называли только солдат-добровольцев, шедших на войну лишь ради добычи и славы. Добровольческие войска начали появляться во времена Нидерландской войны, а позднее их количество увеличилось. Во времена Тридцатилетней войны между странами Европы многие князья призывали разных людей к себе на службу, обещая, что их отвага и доблесть будет вознаграждена.

Но никаких денег и жалования этим воинам не платили. Они шли на бой скорее ради азарта и испытания судьбы, нежели из возможности заработать. Полностью институт волонтёрства разросся уже в 19-м веке. Тогда в 1840-х годах была создана первая крупная организация добровольцев под названием «Христианская ассоциация молодых людей». Но не будем сильно углубляться в историю, а вернёмся в наши злободневные будни.

Сейчас волонтёры в России – это едва ли не основные действующие лица во времена катастроф и трагических событий. На них очень любят сваливать разные задачи, которыми должны заниматься государственные служащие. Во всяком случае, так было во времена правления прежнего правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Если на улице пропадает человек, государство не всегда спешит в этом разбираться. Полицейские могут спокойно посоветовать обратиться к волонтёрским ассоциациям. На территории РФ действует весьма известная организация «Альтернатива», так же состоящая из добровольцев. Эти бесстрашные люди занимаются помощью тем, кто попал в серьёзную беду и оказался жертвой похищения. В нашей стране, увы, всё ещё действуют преступные компании, похищающие людей. Эти объединения частенько возглавляются цыганами. «Альтернатива» не раз выручала несчастных из лап рабовладельцев и завоёвывала уважение по всей стране.

Но к несчастью, проект не получал должных донаций от властей. Власти попросту не обращали на них внимание, считая, что волонтёры и сами справятся с любыми трудностями. А ведь затраты, которые «Альтернатива» использовала на каждую операцию, были весьма внушительные. Во многих других странах волонтёрские организации получают нормальную помощь от государства. Государственные деятели сами спешат помочь отважным и доблестным добровольцам, которым не безразлична судьба других людей. У нас же пока с этим плохо. На волонтёров списывают слишком много задач. Но что было – то было, и прошлое уже не вернёшь. При новом правительстве Мишустина могут пересмотреть отношение к добровольческим объединениям уже в ближайшем будущем. Ведь новый премьер-министр уже показал себя, как достойный и справедливый человек, прекрасно понимающий ситуацию граждан.

Очень часты случаи и недоверия местного населения к волонтёрам. Это всё из-за «лихих» 90-х годов, в которых властвовали бандитские группировки. Из-за тяжёлого окончания ХХ века, многие люди в нашей стране попросту перестали доверять другим. У некоторых граждан РФ незнакомые молодые парни и девчонки с чистым сердцем и душой вызывают лютые подозрения. Никто не может заглянуть в разум и увидеть там добрые намерения. Вот почему, у нас до сих пор неоднозначная реакция на юных добровольцев. И не стоит злиться на тех, кто не хочет доверять волонтёрам. Они тоже имеют на это право. Ведь Ельцинские 90-е ввергли Россию в такой хаос и кризис, что даже до сих пор имеются отголоски. Будем надеяться, что в ближайшем будущем отношение к волонтёрам намного улучшится, и им наконец-то начнут хоть как-то помогать; не станут списывать на них полицейские операции и сложные задачи, которые должно решать государство. Ведь эти люди – самые настоящие праведники. Они всё делают без корысти и без желания наживы.