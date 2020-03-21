Департамент здравоохранения Москвы объяснил скопление скорых у инфекционной больницы

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21 марта 2020, 23:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото Facebook.com/mos103

Департамент здравоохранения Москвы объяснил появлении 22 машин скорой помощи возле инфекционной клинической больницы № 2 в пятницу, 20 марта, вечером. В субботу утром Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле инфекционной больницы.

По информации источников канала, в медицинских автомобилях находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. По данным канала, у здания больницы было 22 машины с больными ОРВИ и пневмонией.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения объяснили, что в этой больнице вчера была большая выписка, поэтому поток пациентов был направлен именно в этот стационар.

Медики уточнили, что в больницу № 2 положили только несколько человек с подозрением на коронавирус. Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции работает в режиме повышенной готовности.

В Москве сейчас строится новая инфекционная больница.