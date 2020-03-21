Бохо – самый настоящий управляемый хаос в интерьере. Квинтэссенция эклектики

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21 марта 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

стиль бохо

Небольшая историческая справка. Богемия – это средневековое название западной части Чехии. Богемское стекло как раз оттуда родом.

Но какое отношение Чехия имеет к стилю интерьера бохо? Да почти никакого. Тот самый термин «богема», который получил широкое распространение, имеет скорее французское происхождение. Богемцами во Франции называли цыган, ошибочно полагая, что они прибыли из Богемии, то есть из Чехии. На самом же деле цыгане прибыли в Европу в XII веке из Индии. Во все времена цыгане ассоциировались с преступлениями и нищетой, и как же так получилось, что общество стало столь захвачено, столь восхищено этой субкультурой, что воплотило ее в своих интерьерах?



В начале XIX века, борясь с финансовыми трудностями, художники и музыканты начали переезжать в нищие районы Парижа, это как раз были цыганские районы. Как свойственно артистичным натурам, они романтизировали саму концепцию цыганской жизни – свободу, бедность и беззаботность. Они романтизировали концепцию жизни за чертой бедности и страдания за настоящее искусства.

Восставая против социальных и культурных норм, художники обрели свободу жить яркой, эксцентричной жизнью. На первое место вышли креативность, экспрессивность, такое самовыражение проявлялось не только в их творческих работах, но и в их внешнем виде, например, в их старой потрепанной яркой и экстравагантной одежде. Люди связали этот новый артистичный цыганский стиль жизни с богемской субкультурой, и она уже не была привязана к какой-либо национальности.



Бохо – это глобальный стиль, он объял в себя необъятное: индийские, марокканские, африканские племена, фольклор славянский и скандинавский, конечно же, американские коренные народы, Латинская Америка.

Бохо, наверное, самый яркий стиль в интерьере. Глубокие, насыщенные оттенки: терракотовый, изумрудный, пурпурный, рубиновый, сапфировый, любые яркие и глубокие цвета присутствуют в бохо.



Этот стиль не может не цеплять взгляд, но поскольку для многих он является слишком насыщенным, то в 2000-х годах произошло скрещение бохо со скандинавским стилем, взяв за основу белую, простую, очень лаконичную скандинавскую базу, она была наполнена уже яркими цветами, текстилем и декором из бохо. В результате чего получился такой современный вариант.



Бохо в 8 проявлениях



• Огромное количество всевозможных принтов этнического происхождения.

• Нет, наверное, ни одного стиля в интерьере, который мог бы настолько смело использовать текстуры: шелковистая и шершавая, плетёная и бархатная, грубая и мягкая, гладкая и волосатая, вышивка, вязка, макраме, плюш и вуали – любое.



• Ковры. Да в так, чтобы нигде не было видно пола, да в таком невероятном разнообразии форм и оттенков. Ковер на стене – тоже элемент бохо.

• Горы подушек. Во многих культурах, которые повлияли на формирование стиля бохо было принято отдыхать лежа на полу в окружении подушек. Диваны и кровати должны быть щедро усыпаны подушками. Не забываем и про напольные подушки и пуфы, особенно марокканские кожаные.



• Настоящий богемский интерьер должен выглядеть так, как будто его собирали десятилетиями. Со всего мира. Это своего рода музей или галерея всех накопленных вами сокровищ и картин. На стенах висят постеры, картины, иногда довольно странные, но практически всегда яркие, зеркала, этнические маски, вырезанные из дерева.



• Живые растения. Если ваша комната не похожа на джунгли, то это уже не бохо. Подвешенные в одну группу растения могут создать красивую зеленую вертикаль. Также любые вьющиеся растения, которые по прикреплённой на стену решетке, либо нитям, поднимаются наверх и заполняют собой пространство, тоже хороший вариант.



• В интерьере в стиле бохо нет одинаковой мебели, она вся разнородная, причем из разных эпох, разных стилистик и совершенно разных расцветок.



• Занавески используются не только на окнах, но и как разделители пространства. Шторы макраме постепенно уходит из бохо, но взамен им приходит бахрома.