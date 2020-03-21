В России пересчитали и зарегистрировали в единой базе всех врачей и медсестер

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21 марта 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

В России должны пересчитать и зарегистрировать в единой базе всех врачей и медицинских сестер, работающих не только в государственных поликлиниках и больницах, но и в частных клиниках.

Министерство здравоохранения поручило руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер к 20 марта. Всех медиков необходимо было зарегистрировать в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, - передает РБК.

Руководители Европейского медицинского центра (EMC) и сети клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» подтвердили, что такое задание от Минздрава было.

В Минздраве в соответствии с требованием закона «Об охране здоровья граждан» ведутся эти реестры.

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, 1 января 2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ, но сейчас к ней подключено только 15 тыс. организаций.