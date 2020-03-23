Ведущие компании признали эффективность RBK.money

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23 марта 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сетовое издание «Лента.ру» в рубрике «Рецепт выживания» опубликовала статью «Как история платежного сервиса RBK.money влияет на бренд». Поскольку сейчас рецепты выживания брендов как никогда актуальны, мы решили кратко пересказать основные тезисы этого материала.

Известный на рынке платежный сервис RBK.money братья-близнецы Денис и Кирилл Бурлаковы выкупили 2014 году. Бурлаковы окончили МГИМО, за плечами у братьев более 20 лет работы в ведущих российских и международных аудиторских, консалтинговых, финансовых и инвестиционных компаниях, таких как «Газпром-Медиа», ТНК-BP, «Ростелеком», «Базовый Элемент».

Аудит показал морально устаревшую технологическую платформу «RBK Money» (название было именно таким в тот период), плюс именно в конце 2014 года случился кризис невыплат из-за девальвации рубля. Когда рубль подешевел почти в два раза, клиенты потребовали трансформации кошельков в валютные по старому курсу. Исполняющий обязанности CEO Андрей Морозов, уехавший «развивать» бизнес компании в США, фактически самоустранился от решения критически важных для компании задач и спихнул урегулирование проблем на рядовых сотрудников.

Бурлаковы выкупили миноритарную долю Андрея Морозова, позицию CEO RBK.money занял Денис. Он выступил основным визионером компании, инициатором полномасштабного обновления бизнеса. Кирилл возглавил правление НКО «Электронный платежный сервис», являющейся оператором по переводу электронных денежных средств. Братьям пришлось в сжатые сроки выработать план антикризисных действий и сформировать новую стратегию развития компании.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года все задолженности были погашены, нам удалось вернуть 70 процентов отключившихся клиентов», — вспоминает Денис Бурлаков.

«Мы для себя решили быть максимально открытыми, чтобы наша деятельность была понятна всем: от регулятора до конечного плательщика, — делится опытом глава RBK.money Денис Бурлаков. — Таким образом, мы значительно ограничим возможности для возникновения домыслов, связанных с нашей работой. Более того, летом 2019 года мы сделали публичной информацию и о доступности своей платежной платформы. Теперь каждый может увидеть, как работает наш сервис на специальном ресурсе. Как и прежде вся финансовая отчетность нашего НКО своевременно выкладывается на нашем сайте. Все каналы коммуникации, включая социальные сети, обеспечивают оперативное информирование наших клиентов и партнеров».

Подобный подход RBK.money дает свои результаты. В течение последних двух лет отток клиентов снизился более чем в три раза. Среди новых клиентов - «КредитЕвропаБанк», «Яндекс.Такси», сеть отелей Holiday Inn, Sony, Okko, Траектория, Ярмарка Мастеров и другие.

«В России мы видим две разнонаправленные тенденции: развитие государственного капитализма в финансово-технологической сфере и самоизоляция от международного платежного рынка, в том числе значительное давление на международные платежные системы, — рассуждает глава RBK.money. — Такие рыночные и геополитические условия выдавят слабые компании. Мы приняли этот новый вызов и даже готовы к нему. И, следуя нашей стратегии открытости, я расскажу, каким будет наш сервис в ближайшем будущем. Продолжение следует».