В Крыму родители инсулинозависимых детей вышли с пикетами, так как опасаются, что их лишат права получать импортное лекарство

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21 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Родители опасаются, что Крым, наряду с другими регионами, лишат права получать импортное лекарство, заменив его полностью отечественным.

Пикет прошел 19 марта 2020 года.

Одна из участниц рассказала «Аргументам недели – Крым», что мамы инсулинозависимых детей вышли к зданию Совмина в знак солидарности с товарищами по несчастью из других регионов, где получить импортный инсулин невозможно.

Она называет происходящее бедой и ратует за «изменения Федерального закона №44, чтобы выписывали не по действующему веществу лекарственные препараты, а по торговому названию».

Как объяснила нам женщина, действующее вещество – это база препарата, но каждый производитель к базе добавляет вспомогательную «оболочку», помогающую организму усваивать базу без побочных эффектов.

«В Крыму пока проблем нет – наши дети получают импортный инсулин. Но мы опасаемся, что нам навяжут инсулин отечественного производства, которому мы не доверяем», - сказала собеседница.

По ее словам, не рекомендовал отечественный препарат и Эндокринологический научный центр, на заявление которого ссылаются родители инсулинозависимых детей, требуя сохранить в необходимых объемах закупку жизненно важного препарата за рубежом.