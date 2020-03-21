Южноуральцев просят не поддаваться панике

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21 марта 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото «Миасский рабочий»

В городе Миассе Челябинской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Власти Челябинской области и города Миасса уверены, что причин для паники нет.

Напомним, молодой человек заразился коронавирусом в Испании, где он был вместе с девушкой. Сейчас они находятся в Городской больнице № 2 города Миасса, анализ девушки еще не готов, мужчина чувствует себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме. Все контактирующие с ними миасцы находятся на карантине и сдали анализы.

Сегодня вечером, 21 марта, в Миассе прошло заседание оперативного штаба, в работе которого приняли участие власти и руководители учреждений здравоохранения, образования. Глава Миасского городского округа Григорий Тонких сообщил, что в настоящее время 19 жителей города находятся на карантине и под наблюдением медиков.

«Обращаюсь к жителям города! Ситуация находится под контролем. Мы неоднократно обсуждали алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе и с коронавирусной инфекцией, - сказал Григорий Тонких. - Не поддавайтесь панике и верьте только достоверным источникам информации из официальных источников. Будьте социально-ответственные, соблюдайте меры по изоляции, если вы прибыли из-за границы».

Ранее к южноуральцам обратились губернатор Челябинской области Алексей Текслер и вице-губернатор Ирина Гехт. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, все службы готовы к экстренным ситуациям, но южноуральцы должны проявить бдительность и заботу о собственном здоровье и здоровье окружающих.