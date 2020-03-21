Аэропорт Челябинска соблюдает все предписания Роспотребнадзора

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21 марта 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Все прибывающие пассажиры в воздушную гавань Челябинска получают полную информацию по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня, 21 марта, стало известно, что в городе Миассе Челябинской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Молодой человек прилетел из Испании в аэропорт Екатеринбурга, где тепловизором ему измерили температуру, анализ на коронавирус взяли медики Миасса.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что о мерах по противодействию коронавирусу всем пассажирам сообщают по громкой связи, эта информация есть на стойках информации, а также на мониторах в терминалах аэропорта. Более того, все автобусы, самолеты, помещения аэропорта проходят обязательную дезинфекцию. Сотрудники воздушной гавани обеспечены всем необходимым: медицинскими масками, перчатками.

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт подчеркнула, что южноуральские власти и медики были готовы к такому повороту событий. «Мы к этим ситуациям готовились, мы их отрабатываем и будем отрабатывать, - подчеркнула она. - И все, что мы просим - получать информацию из официальных источников и соблюдать все рекомендуемые меры по изоляции (для приезжающих) и профилактики. Когда общество действует как слаженная команда эффективность наших действий возрастает в разы!».