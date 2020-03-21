Картель «Синалоа». Угроза для Америки

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21 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

картель Синалоа

Совсем недавно в фирме «Терминатор. Тёмные судьбы» прозвучало упоминание о картеле «Синалоа». А вы никогда не задумывались, что этот картель существует на самом деле?

Он не только существует в реальности, но ещё и представляет угрозу для всей центральной Америкой. Преступная организация начала своё существование с 1989 года, когда вовсю шла война между США и диктаторской Панамой. Его основателем стал Эктос Пальма Саласар, мексиканский торговец наркотиками.

Всю свою жизнь он занимался преступной деятельностью. Начал как обычный угонщик машин, а закончил уже созданием собственной криминальной империи. Его картель разросся до невообразимых размеров, и на его долю стало приходиться до 60% всего наркотрафика США. Впоследствии, организацию возглавили его преданные сторонники – Мигель Гальярдо, Эль Чапо и Игнасио Коросел.

Картель «Синалоа» - весьма могущественное преступное объединение. Они не только распространяют наркотики по всей Америки, но и имеют даже собственные войска, состоящие, как правило, из наёмников. Мексиканские власти утверждают, что картелю принадлежало по меньшей мере 600 самолётов и вертолётов. На данный момент организация всё ещё продолжает свою деятельность, даже в отсутствие их лидеров. Напомним, что видные деятели картеля, такие как Эль Чапо и Мигель Гальярдо были арестованы спецслужбами, а Игнасио Коросел и вовсе был устранён во время операции в Гвадалахаре. По мнению аналитиков, пройдёт ещё немало времени, прежде угроза, исходящая от «Синалоа», будет полностью устранена.