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В Москве с 21 марта могут временно закрыть бассейны и фитнес-центры

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

В Москве с 21 марта могут временно закрыть бассейны и фитнес-центры
фото: pexels.com

В Москве с 21 марта должны  закрыть бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории города Москвы сообщается на сайте  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Роспотребнадзора).

Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в городе Москве, роста заболеваемости этой инфекцией за счёт взрослого населения с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения с 21 марта 2020 года в Москве вводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Руководители всех таких столичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения

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