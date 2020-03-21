Строительство инфекционного центра в ТиНАО идет беспрецедентно высокими темпами

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21 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Московские строители, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Строительство инфекционного центра в Новой Москве осуществляется беспрецедентно высокими темпами. С соответствующим заявлением выступил Андрей Бочкарев, занимающий должность заместителя мэра российской столицы.

Бочкарева процитировала пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства. Заммэра отметил, что в проекте принимают участие около пяти тысяч специалистов. Работы по возведению объекта здравоохранения идут круглосуточно.

По словам Андрея Бочкарева, все сотрудники понимают ответственность и важность возложенной на них задачи, при этом московские власти стараются дополнительно поддерживать настрой. Так, заместитель градоначальника дал указание разработать серию мотивирующих плакатов, также планируется, что на строительной площадке будет звучать музыка.

«Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам позволит ускорить работы, нам очень важен», – сказал Бочкарев.

Генподрядчиком по строительству центра выбран городской холдинг «Мосинжпроект». На площадке работают представители крупных московских компаний – ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК, сотрудники сетевых организаций.

Заммэра отметил, что многие застройщики сами предложили помощь в работе над проектом.

Площадь возводящегося инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.