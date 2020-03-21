Художественная роспись стен: современное исполнение

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

роспись стен

Человек еще с древних времён старался украшать свое жилище. Самым первым дизайном так называемого «пещерного интерьера» стали наскальные рисунки. Эпохи сменяли друг друга, роспись стен проживала эволюцию от изображения религиозных сюжетов до символизма и абстракции.



Сегодня художественная роспись может быть орнаментальной, создающей гостеприимство и уютную обстановку, или вносить информативный характер, показывающий стиль дома с акцентом на важном символе в изображении. Лёгкая стильная роспись или насыщенная живопись – можно выбрать именно то, что подойдёт под ваш стиль, характер и настроение. Такая деталь интерьера несомненно украсит любое пространство, будь то спальня, рабочий кабинет или детская комната.



Современная художественная роспись может выполняться в нескольких методиках нанесения с использованием различных материалов. Самый популярный – это акриловая краска. У нее есть множество плюсов: роспись акриловыми красками отличается высокой прочностью, устойчивостью к влажности и механическим повреждениям, колебаниям температуры, практически не выцветает. А если использовать аэрограф, который позволить распылить краску, то можно создать плавные цветовые переходы.

Чтобы росписи добавить эффект фрески, вместе с акриловыми используют темперные краски. Во время работы с декоративной штукатуркой на стену переложением красок наносится фактурный материал, который добавляет изображению необходимый объём, создаёт дополнительную широту.



Если вы хотите придать росписи прозрачности, мягкости и необычайной глубины теней – то вам нужно работать с масляными красками. Добиться такого эффекта можно только этой краской.

Для художественной росписи вовсе не обязательно делать капитальный ремонт помещения. Главное, подготовить поверхности стен, сделать акцент на их идеальном выравнивании.



Чтобы не совершить ошибок при художественной росписи стен, нанимайте профессионального художника. Он сможет учесть ваши предпочтения, поможет вам выбрать эскиз и цветовую гамму будущего рисунка, согласно освещению в помещении и общей идее.



Сейчас художественная роспись стен активно набирает популярность, все больше людей предпочитает именно ею украсить свой интерьер. В спальню можно выбрать рисунок плодоносных или цветущих деревьев. Коридор, при входе, например, в гостиную, украсить росписью в виде орнамента арки-радуги, который, кстати, сейчас очень моден. Для рабочего кабинета могут подойти фрески в стиле модерн или напоминающие работы Боттичелли. В детской комнате расписать стены можно сюжетами из любимых мультфильмов или использовать изображения сказочных персонажей. Современные материалы позволяют украсить художественной росписью даже ванную комнату или помещения с бассейном.



В любом случае, художественная роспись, гармонирующая с интерьером и взглядами на вещи обитателей дома, будет оказывать благоприятное влияние на них и на гостей, поднимать настроение и эмоциональное состояние.