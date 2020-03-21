Продавцы продуктов опровергли слова Лукашенко о просьбе России помочь продуктами

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21 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото из соцсети

Торговые сети успокаивают россиян: дефицита продуктов нет. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о просьбе российских ретейлеров поставить продукты питания из-за якобы начинающегося дефицита.

В связи с распространением коронавируса и закрытием границ россияне ринулись в магазины закупать продукты. Больше всего расхватывают гречку и туалетную бумагу. Полки в некоторых супермаркетах опустели. Лукашенко заявил, что поставит России продукты, но уже по другим ценам.

В АКОРТ отрицают дефицит продуктов. По данным ретейлеров, имеющиеся запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме. Все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, в том числе поставки из Белоруссии, продолжаются по планам, в обычном режиме.

На самом деле, в супермаркетах сейчас есть все: хлеб, сыры, колбасы, мясо и даже туалетая бумага. Цены не повысились.