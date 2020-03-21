«Многовековая ярость». Ситуация с Рохинджа в Мьянме

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21 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Мьянмна, фото: соцсети

Бенгальцы-мусульмане начали заселение Араканских областей в Мьянме ещё в XVI столетии. В XIX веке некоторые регионы Бирмы были аннексированы англичанами.

Тогда это и способствовало увеличению численности бенгальцев.Ведь англичанам была нужна почти бесплатная рабочая сила. Так и появилась народность под названием Рохинджа, представителей которой вскоре посчитали себя за коренное население бирманского штата Ракхайн. Яростное противостояние между Рохинджа и буддистами Мьянмы началось с 40-х годов, когда японцы пытались оккупировать всю территорию Азии. Тогда и случилась страшная Ракхайнская бойня, унесшая жизни 50000 человек. Рохинджа выступили на стороне Японии и устроили массовую резню бирманцев. Впрочем, и сами обитатели Мьянмы тоже не гнушались массовых расправ и зверски убивали мусульман. После обретения Бирмой независимость вопрос с Рохинджа превратился в глобальную проблему не только для этой страны, но и для ООН.

Бирманцы до сих пор не могут забыть убийства, устроенные Рохинджа во время Второй мировой. Рохинджа же, напротив, считают, что виноваты во всём буддисты, и что именно они являются виновниками того кошмара.

Ситуация с конфликтом очень обострилась в XXI веке, особенно после событий 2012 года. Тогда в межрелигиозных столкновениях погибли более 200 человек. В том же году возникла экстремистская группировка, выступавшая за освобождение всех мусульман Бирмы. Рохинджа в большинстве своём превратились в беженцев и начали свой путь в другие страны. С 2016 по 2017-е годы положение мусульман в Бирме ухудшилось многократно. Буддистские фанатики из Аракана при поддержке местных властей устроили в селениях Рохинджа беспощадную бойню, списав всё на антитеррористическую операцию.

Тогда в ООН сразу же вспыхнул скандал и начались разговоры о геноциде. Многие мусульмане из разных стран (в том числе и из России) выступили на стороне Рохинджа против Бирмы. В Москве и Грозном вспыхнули стихийные митинги, в которых выступающие призывали к урегулированию ситуацию в Мьянме. К сожалению, глава бирманского правительства Аун Сан Су Чжи не отреагировала должным образом и быстро подорвала к себе доверие со стороны многих государств мира.

Только лишь в ноябре 2017-го вопрос с геноцидом был отчасти решён. Мьянма и Бангладеш подписали меморандум о взаимопонимании, связанном с ситуацией с беженцами. В начале 2018-го началось возвращение беженцев обратно на бирманские территории.

Но по приказу правительства, все они должны были пройти через специальные проверки, которые выявляли принадлежность к террористическим организациям исламистов. На данный момент никакого геноцида и бойни в Аракане не устраивается. Но положение Рохинджа нельзя назвать благополучным. Конфликтная ситуация может спокойно вспыхнуть в любой момент, и всё повторится снова. Благо, есть сейчас у Рохинджа отличная правозащитница по имени Ве Ве Ну, которая горой стоит за свой народ. Эта девушка даже получила специальную премию имени Хиллари Клинтон за невероятную отвагу и желание помочь соплеменникам.