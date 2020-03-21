МАИ исполнилось 90 лет

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21 марта 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Московскому авиационному институту (МАИ, национальный исследовательский университет) 20 марта 2020 года исполнилось 90 лет. МАИ – кузница кадров отечественной авиации и космонавтики.

За 90 лет существования вуз выпустил более 175 тысяч специалистов, представляющих интеллектуальное ядро отечественной гражданской и военной авиации, ракетостроения и космонавтики. Выпускники МАИ работают на руководящих должностях и достигают космических высот.

В конце 20-х годов ХХ века начались работы по созданию отечественной авиатехники и потребовались инженеры-авиастроители. 20 марта 1930 года было принято решение о разделении Московского высшего технического училища (МВТУ) на пять специализированных инженерных вузов, в числе которых было и Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ), которое было организовано в составе трех отделений: самолетостроительного, моторостроительного и воздухоплавания. 20 августа 1930 года ВАМУ было переименовано в Московский авиационный институт , - напоминается история создания вуза на сайте Содружество авиационных экспертов.

В МАИ создана уникальная лабораторная база: натурные образцы техники, самолёты, вертолёты, ракеты, системы вооружения, робототехники, авионики и радиолокации, аэродинамические трубы, авиатренажёры, промышленный вычислительный томограф, установка сплавления металлических порошковых материалов, экспериментальный вакуумный стенд, комплекс оборудования для исследования микро- и наночастиц, а также специализированное программное обеспечение и многое другое. Студенты вуза проходят подготовку на базе лабораторий, ресурсных центров и конструкторских бюро, а также участвуют в выполнении реальных НИОКТР в интересах высокотехнологичных компаний.

Наличие квалифицированных кадров и признанных в мире научных школ, многолетние традиции МАИ, гарантирующие подготовку высококлассных специалистов, сохранение и развитие учебно-лабораторной базы позволяют с оптимизмом смотреть в будущее ведущего аэрокосмического университета России — национального исследовательского университета.