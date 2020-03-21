Руководитель кризисного центра для женщин: «Агрессивные мужчины редко меняются, чувствуют безнаказанность»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Галина Осокина ]

Фото: Pixabay

Эксперты считают, что в связи с длительными карантинными мерами по всему миру увеличатся случаи домашнего насилия. Руководитель Кризисного центра для женщин в Вологде Ольга Тарлакова рассказала «АН», в каких ситуациях к ним обращаются, и как полиция реагирует на заявления о насилии в семье.

- Кто чаще всего страдает от домашнего насилия?

- В основном, конечно, женщины. А вместе с ними и дети. Они бегут в наш кризисный центр, их преследуют агрессоры-мужья.

- Много таких случаев?

- Квартал еще не закончился, а было уже 30 обращений. Не только по поводу семейного насилия, но и по вопросам похищения детей. Ночью несколько часов разговаривала с женщиной. С мужем они уже не проживают. Он узнал, что у нее появился мужчина, избил ее: сломал нос, сломал кисть руки, нанес черепно-мозговую травму, она лежала в больнице. В полиции сказали, что уголовное дело возбуждать не будут, к ответственности ее бывшего мужа не привлекут, т.к. считают, что это семейно-бытовое насилие.

Другая женщина пришла в кризисный центр, рассказала, что терпела мужа 30 лет. Сбежала только когда выросли дети. Причем ее сын тоже вел себя агрессивно по отношению к своей супруге, они развелись. Нельзя женщинам терпеть насилие в семье, еще и потому, что дети вырастут такими же, как их отцы. Из практики выводы делаю.

У одной нашей клиентки дети маленькие, мы помогали ей контролировать, как бывший муж общается с детьми, гуляет с ними. Поехали последить за ним с девушкой-волонтером и увидели такую картину. Он гулял с детьми и хотел увести их на пустырь, женщина попыталась его остановить, мужчина начал ее бить, затем поднял руку и на ее мать. Волонтер засняла все это на видео. Заведено уголовное дело.

- Как реагируют правоохранительные органы на заявления об избиении в семье, угрозах?

- Чаще всего в полиции отвечают, что это частная жизнь, ссылаясь на Конституцию РФ ст.23, 25, да и другие статьи, говорят, что они не имеют право вмешиваться в частную семейную жизнь.

- А как же Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений»?

- А этот закон не работает.

- О своей деятельности вы сообщаете власти, приводите примеры семейных конфликтов, особенно тех, за которые не наказывает агрессивного мужчину полиция?

- Ежеквартально в департамент социальной защиты населения мы направляем отчеты, они в курсе всего происходящего. Социальная защита оказывает помощь материальную, предоставляет психологов в различных ситуациях.

Агрессивные мужчины меняются не часто, у нас был случай, когда женщина приводила своего мужа к нам, мы договаривались о том, что с ним поработает психолог, но результатов эта процедура не принесла. Они избивал свою жену несколько лет, признавая, что становится агрессивным и неуправляемым. Они чувствуют свою безнаказанность, особенно сегодня. Даже не всегда к административной ответственности их привлекают.