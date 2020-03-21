Не только Донбасс

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21 марта 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Каталония, борьба за свободу

Немного о сепаратистских движениях по всему миру.

Сепаратизм – это большая проблема для многих стран мира. Ведь она нередко вырастает в восстания и даже гражданские войны с тысячами жертв. Стремление к отделению и созданию собственного государства во многом заслуживает уважения, но только не тогда, когда льётся много крови. В Донбассе могло бы случиться всё тихо и мирно, если бы власть Украины признала независимость новых республик. Но непризнание и агрессия привели к войне, которая продолжается и поныне. А ведь всё началось ещё с 2014 года. Подумать только, уже 6 полных лет беспощадной бойни!

Сепаратизм несомненно присутствует и в других европейских странах, к примеру в Испании. Баски уже множество веков хотят создания своего государства, опираясь на наследие древних предков. Ведь сами Баски – это по некоторым данным, кельтиберийские народности с тысячелетней историей. В ХХ веке сепаратисты из тех регионов наделали немало бед в самой Испании. Взрывы, убийства, диверсии и море крови – вот следствие их отчаянной борьбы за независимость. В Каталонии так же большая часть выступает за независимую страну, но Мадрид всячески блокирует любые операции по созданию референдума. Не стоит забывать про трагедию 2017-го, когда испанцы жёстко подавили выступления по всей Каталонии.

Сепаратистские движения очень развиты на территориях Африки и Азии, так как там пока всё не слишком гладко не только в плане уровня жизни, но и вообще в целом. Многие народы считают себя достойными создания независимого государства и ведут отчаянную борьбу с легитимной властью. Возьмём к примеру, борьбу за освобождение Курдистана, которая затянулась едва ли не на полвека. Курды до сих пор сражаются со всеми сразу. Их главные враги – это турки, иракцы и сирийские группировки. Ещё со времён державы Ахеменидов курды считались могущественными племенами, услугами которых пользовались многие государи древности. При парфянской династии Сасанидов курдские воины вовсю использовались как «засадные мастера». Они не раз проявляли себя в сражениях против византийцев и полчищ эфталитов (белых гуннов).

Не только в Персии можно наблюдать движения за независимость, но и в недалёкой от неё Индии. Дравидийские народы вроде тамильцев уже много лет отстаивают свои права и страстно желают создания своего государства. Тамильцы утверждают, что их предки жили в Индии задолго до ариев, и считают себя истинными наследниками древней Хараппы, легендарного царства, существовавшего ещё до шумерской цивилизации.

В Мьянме до сих пор идёт борьба с мусульманами-рохинджа, в Индонезии частенько проходят демонстрации за создание Свободного Папуа на западных территориях Новой Гвинеи, а в обеих Америках нередко выступают индейцы, обвиняя европейцев в порабощении их народов и уничтожении их культуры. Про ситуацию в Палестине знают уже все. Ханаанские группировки не прощают иудеев за создание Израиля и всеми силами хотят от них избавиться.

Бывали случаи, и когда сепаратизм приводил к успеху. Возьмём к примеру ситуацию с Косово. Косовские албанцы начали настоящий джихад против сербов ещё с 1998-го. Начались нападения на христианские святыни, массовые убийства всех не-албанцев и диверсии в югославской армии. Евросоюз и НАТО по неизвестной причине поддержали террористов, и вскоре это привело к созданию независимого государства. В отличии от ДНР и ЛНР, Косово было сразу признано рядом крупных государств. Сейчас же республика Косово – это главный оплот бандитизма в Европе, который с каждым днём лишь только наращивает свою силу.