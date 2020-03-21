Собянин: В Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки

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21 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Тесты на коронавирус, вtwitter.com

Столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Как заявил Сергей Собянин в ходе посещения лаборатории в диагностическом клиническом центре №1, совершенно очевидно, что одно из главных направлений борьбы с коронавирусом является быстрое, своевременное и качественное тестирование групп риска.

«Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом. Тем не менее, совершенно очевидно, что этих мощностей не хватает для такого большого города как Москва, мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тыс. лабораторных исследований, что, по сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований», - приводятся слова мэра столицы.

Он подчеркнул, что объем работ ожидается большим, но высказал уверенность, что город справится с данной задачей.

«В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, что включим мощности и частных лабораторий», - добавил Сергей Собянин.

В свою очередь главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин заявил, что на сегодняшний день в городе исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят 24 лаборатории.

«Было принято решение сосредоточить исследование коронавируса в девяти лабораториях. На сегодняшний день работа начата, до понедельника лаборатории работают в тестовом режиме, с понедельника начинают выполнять исследования в рабочем режиме для всех поликлиник города Москвы и станций скорой помощи», - пояснил он.

Цибин также подчеркнул, что все лаборатории соответствуют всем требованиям биологической безопасности. «На сегодняшний день обучены 170 сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Всего количество обучаемых сотрудников будет 250, поэтому мы обладаем всеми необходимыми возможностями для выполнения лабораторных исследований на коронавирус», - добавил он.

Главврач диагностического клинического центра №1 Вера Сидорова доложила, что сейчас в лаборатории работает два аппарата, которые могут делать до 1,5 тыс. ПЦР-исследований в сутки. Также сотрудники организовали отдельный вход, отдельный прием биоматериалов, которые поступают в лабораторию.

В лаборатории пояснили, что при поступлении биоматериалы проходят регистрацию, на направлениях ставится отметка, указываются дата и время их получения, сверяются данные пациентов. После этого материалы отправляются на исследование. Весь указанный процесс занимает не более 24 часов.