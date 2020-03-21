Конституционный суд опубликовал статью, в которой тех, кто критикует обнуление президентских сроков назвал «политическими шлюхами»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Конституционный суд на своем сайте опубликовал статью «Царьграда», в которой тех, кто критикует обнуление президентских сроков Путина и решение КС назвал «политическими шлюхами».

В тексте гражданское сообщество, которое встало на защиту главного закона страны, сравнивают с чумой и инфекцией. «К величайшему сожалению, эта часть общества давно находится в стадии прогрессирующей во времени и пространстве поголовной эпидемии полуобразованщины. Этот дефективный умственный "коронавирус" передаётся через социальные сети оппозиции орально-контактным способом», - заявляет КС.

А дальше суд объясняет почему поддержал поправки и изменения в Конституцию. И суть их позиции только в одном – «закон 2020 года принят федеральными органами законодательной власти субъектов РФ и придаёт ему "особый статус", который выше федерального закона, который, в свою очередь, не может и не мог менять статей Конституции», т.е. любой новый законодательный акт важнее Конституции.

Статью многие сочли провокационной и оскорбительной, именно поэтому ее быстро удалили с сайта Конституционного суда, но интернет помнит всё. А главное, всем действительно стало ясно, кто такие «политические шлюхи».