Позолоти-ка ручку и не поскупись. Проблемы цыганских ОПГ в России и не только

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Цыганские мафиозные группы известны нашему миру с далёких времён. В современном мире они так же представляют опасность для множества людей, в особенности для доверчивых. Конечно, речь идёт не обо всех цыганах, а только о самых худших из их народа. Даже когда простая и невинная девушка в странных одеждах подходит к прохожему и просит его о помощи, нужно трижды подумать, прежде чем верить её словам.

Скорее всего, это явно какая-то тайная операция по получению лёгких денег. Поэтому не нужно спешить вытаскивать кошелёк, когда слышишь умоляющий голос какой-нибудь представительницы цыганской диаспоры. Часто они подходят и с маленькими детьми, «жалобно» прося о помощи и рассчитывая на сострадание. Опять же – это очередная ловушка. Ловушки создаются для привлечениях больших сумм. Иногда цыганские «разбойники» так наглеют, что даже переходят к угрозам. Дай тысячу – или заклятие наложу. Но верить в это разумеется не стоит. Всё это просто слова.

Цыганские ОПГ считаются беспощадными по отношению к инвалидам. Нередко можно увидеть в метро заезжающих колясничков, собирающих деньги «на пропитание». На деле же почти всю свою сумму они отдают «хозяевам». И не дай Бог, если что-то потеряется. Цыганская мафия склонна даже к рукоприкладству по отношению к инвалидам. Ещё эти группировки известны и похищениями людей. Совсем недавно, в 2017 году в Нижнем Новгороде волонтёрские организации спасли из рабства нескольких невольников, которых насильно удерживали цыганские преступники. Страдают от этого криминала в основном одинокие люди либо же те, кто по какой-то причине лишился одной или двух конечностей. Бывали и случаи появления компрачикосов, которые зверски издевались над детьми и заставляли их просить милостыню на улицах. Всю милостыню они естественно отдавали «господам».

Стоит отметит, что в нашей стране просто ужасная ситуация с противодействием работорговле. Существует всего одна известная организация, которая хоть как-то сражается с похитителями людей. Называется она «Альтернатива» и считается волонтёрской группой. Но почему? Неужели человек у нас в России ничего не стоит? При прежнем правительстве Медведева, государство почти ни разу не вложилось в волонтёрские организации, ведущие отчаянную борьбу с преступностью. Как будто бы, всем было просто плевать. «Альтернатива» была известна и противодействием цыганской мафии, славящейся своими похищениями. Пожалуй, этим людям стоит не только выдать должные донации, но ещё и поставить им памятник в центре города.