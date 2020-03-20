День весеннего равноденствия: мы – часть природы

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20 марта 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

На дворе «бушует» коронавирус. А в душе – весна! У многих. 20 марта – День весеннего равноденствия. Об этом прекрасном времени рассказывает руководитель латвийского консультативного центра «ARKADIJA” Галина Панц-Зайцева.

«Сегодня, 20 марта, День весеннего равноденствия. По кельтским верованиям в эту пору Богиня встречается со своим нареченным – Зеленым Богом. Они заключают помолвку, держаться за руки и сливаются в первом поцелуе, чтобы в Белтайн (ночь на 1 мая) познать друг друга в яростном т упоительном соитии и стать супругами.

День стал протяженнее ночи, наступила истинная, астрономическая летняя пора. И хорошо бы в этот день, в поздние сумерки, после захода солнца, зажечь на окне свечу для того, чтобы в мире СТАЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЖИВОГО ОГНЯ! И присесть возле нее минут на пять, чтобы подумать о важном. Все религии мира считают пламя – сакральным: это способ донести наши просьбы до Высших сил, установить канал связи с ними. Живой огонь – тепло домашнего очага, цель для путника и приют для одинокого странника. Это жизнь и любовь, недаром «романтические вечера при свечах» стали классикой любовного жанра. Это много вкусной еды, достаток и счастье. Это сосредоточенность и концентрация в медитации. Это безопасность и очищение.

Огонь уничтожает зло! Пусть его не будет в нашем мире!

Эпидемия – это зло. Не «урок», не «кара» и не «очищение». Испытание, которое нужно пройти с честью и достоинством. И я восхищаюсь людьми, которые помогают другим, искренне рассказывают в социальных сетях о себе и своих чувствах, отдают свет и тепло души своей, чтобы нам было не так страшно, уютно и светло.

Мы – часть природы. Пусть лето начинается в нашей душе!