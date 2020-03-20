Скабеева написала в сети, как они с Поповым страхуются из-за коронавируса

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20 марта 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Скабеева, фото из соцсети

Телеведущая Ольга Скабеева объявила, какие еще изменения ждут программу «60 минут». С понедельника у ток-шоу будет по одному ведущему. Скабеева обычно ведет «60 минут» совместно со своим мужем Евгением Поповым.

В связи с распространением коронавируса теперь программа отказалась от зрителей в студии. Ведущие решили подстраховаться. «Меня спрашивали, скоро ли ждать «60 минут» без ведущих. Чтобы избежать такого риска, мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок.

Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя», - написала Скабеева в Инстаграм. Особо любопытным она предоставила даже информацю личного характера. По словам журналистки, в этот период они с Попоаым вообще не будут друг с другом видеться. Как призналась Ольга, они будут скучать и надеяться на скорое воссоединение.