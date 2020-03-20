Мнение: Покажите латышским легионерам съемку с Нюрнбергского процесса

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20 марта 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Нюрнбергский процесс. Нацистские преступники на скамье подсудимых, фото соцсети

Коронавирус Нацблоку Латвии, увы, не помеха! На этой неделе члены партии Нацблока разослали по латвийским школам предложение включить в процесс обучения документальный фильм о латышских эсэсовцах – «Латышский легион. Воскрешение справедливости».

По словам членов Нацблока, многие школы согласились включить фильм в образовательный процесс.

«Мы поддерживаем и добавили в обучение материал, который направлен на укрепление национал-патриотизма и повышает осведомленность молодежи об исторических событиях»,- заявили националисты.

Кстати, премьера фильма состоялась 16 марта, а «идейным вдохновителем и создателем» данного «шедевра» является лидер Нацблока Райвис Дзинтарс.

Какие школы согласились «изучать» фильм г-на Дзинтарса – информации нет. Только слова националистов.

Возможно, у г-на Дзинтарса дед или отец состояли в латышском легионе эсэсовцев, но все прогрессивное человечество помнит процесс в Нюрнберге, где состоялся суд над нелюдями. Но тот суд явно не значимый для таких, как Райвис Дзинтарс.

А вот латышский историк Каспарс Зеллис высказался иначе: «Вообще, даже не говоря про кривое восприятие роли легионеров, мне хотелось бы посоветовать некоторым министрам почитать Сатверсме (Конституцию)».

Историк отметил, что легионеры не боролись за свободу Латвии, а большинство было мобилизировано против своей воли.

А латвийский историк Влад Богов отреагировал так: «Выбор всегда есть. И был у легионеров. Возможности по закону «откосить» всегда были. На призывном пункте поначалу предлагали вступить в военное формирование, но если доброволец начинал «финтить», то его могли зачислить во вспомогательные команды, либо в трудовые резервы. В военном формировании шли те, кто хотел жить «послаще»: хорошая зарплата, материальное обеспечение».

Сейчас в Латвии стало «модно» говорить (таким как Дзинтарс), что «бедных» добровольцев «заставляли» идти в легион СС. Прям, под «дулом мистера Кольта»! Но! Обязательная (насильственная) мобилизация в военное формирование началась в марте-апреле 1944 года. А в январе 1943 года Гитлер разрешил создать латышский легион СС. 10 февраля 1943 года такой приказ был подписан. Так о каком «насилии» над латышскими легионерами СС идет речь? Ликбез от «потомков» легионеров для латвийцев.

Как отнеслись жители Латвии к таким действиям Нацблока?

Мнения Ник «негражданин»: «Это хорошо, что русские будут знать своих врагов даже в лицо». Ник «янтарный рай»: «Мало одной заразы (коронавирус). Так еще и эта…» Просто пользователь: «Эти преступники перед человечеством решили, что они будут у власти вечно». Просто пользователь: «Пусть латышским легионерам СС покажут съемку с Нюрнбергского процесса. Напомнят!» Мне страшно, что представители латышской партии, которая представлена в Сейме, изощренно «делают» убийц женщин, детей, стариков… «героями».

Не исключаю, что та позорная скамья на которой «восседал» убийца Геринг, может вновь обрести последователей СС... Почему же таким «защитникам» не продолжить традицию своих отцов и дедов? Мое мнение!