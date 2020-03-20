Коронавирус: когда это все закончится. Прогнозы специалистов

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20 марта 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В последнее время многие псевдоэзотерики и паникёры вовсю рассуждают о гибели цивилизации. Судя по всему, в их головном мозге уже давно случился Армагеддон, и они продолжают рассказывать свои фантазии на тему происходящего в мире. Но на деле же то, что мы наблюдаем сейчас – это обыденное явление в человеческой истории.

Пандемии и эпидемии возникали всегда и везде во все времена. С самого начала существования расы людей в природе то и дело возникали разные вирусы, поражающие всё живое. Но всегда наступали такие моменты, когда вирусы рассеивались или вообще прекращали своё существование. У тех, кто переживал эпидемии, вырабатывался отличный иммунитет, не позволявший им заражаться в будущем.

Самыми адекватными прогнозами славятся настоящие учёные, погружённые в науку с головы до ног. Таким вот адекватным человеком представляется доктор Александр Мясников, наш с вами соотечественник. Он расписал о том, что коронавирусная пандемия является не более, чем сезонной вспышкой, и уже скоро может пойти на спад. Через несколько месяцев возможен новый вариант прогрессирования заболеваний, но уже спустя год коронавирусная инфекция перестанет представлять опасность совсем. По мнению ещё одного российского врача, Павла Воробьёва, в России совсем не будет никакой экстренной ситуации. Коронавирус, конечно, «пробежится» по некоторым людям, но до уровня Италии здесь не дойдёт. Никаких массовых смертей попросту не будет. Главврач больницы в Коммунарке, Денис Проценко, считает, что эпидемия пойдёт на спад уже этим летом. Опасаться этой инфекции стоит лишь только пожилым и людям со слабым иммунитетом. Что до лиц преклонного возраста, то им стоит опасаться любого тяжёлого гриппа, так как в эти года здоровье уже далеко не сильное.

Напомним, что в Китае коронавирус уже практически побеждён. Конечно же всплывает информация о том, что пандемия может якобы снова нагрянуть туда из-за приезжих из Европы, но это маловероятно. Ведь в Поднебесной за это дело взялись всерьёз. Никто не допустит повторного заражения. Ситуация с пандемией впервые за долгое время начала проясняться. Уже появляется много надежд на то, что вирус всё-таки остановят, и все те месяцы, которые прошли, раз и навсегда останутся тяжёлым периодом в мировой истории; периодом, который уже не повторится.