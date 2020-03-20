Главное – избежать полного хаоса

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20 марта 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Эклектика

Эклектика – самый сложный, но при этом самый интересный стиль в интерьере. Он может сочетать в себе несколько стилей, но главное – не переборщить, а то дизайнерской катастрофы не миновать.



На первый взгляд, эклектика действительно смесь всего. В одной комнате может быть раритетная мебель рядом с супер футуристическими объектами. Текстуры и цвета также могут быть перемешаны. Одна из отличительных черт эклектичного стиля – при внешнем хаосе все строго сочетается между собой. Гармоничное смешение разных стилевых решений усиливает впечатление беспорядка и неудивительно. Принцип этого стиля – умное комбинированием. А это значит, что просто понаставить кучу всего вместе и гордо назвать эклектикой не получится. Все акценты должны дополнять друг друга, а не оттеснять на второй план.



Например, на кухне может быть узорная стена с плиткой в стиле пэчворк (от английского слова «изделие из лоскутов»), светильники в виде софитов или люстра из бубенчиков, а все кухонное пространство приподнятая на деревянном подиуме, такая стилизованная роскошная сцена, где хозяйка будет блистать своими кулинарными талантами. Деревянная мебельная гарнитура, за которой скрыта встроенная техника, природный орнамент на обоях или витражи. А еще можно добавить выход на лоджию, и тогда у большой дружной семьи появится отдельная обеденная зона.



Эклектичный дизайн работает, когда все части разных стилей подчеркивают и дополняют друг друга, а элементы пространства идейно связаны между собой. Главное не смешивать более трёх стилей, иначе пространство окончательно падет под действием проклятия хаоса.



Этот стиль поможет удовлетворить совершенно разные потребности хозяев интерьера, будь то винтаж или полюбившейся многим неоклассицизм. Вы можете создать свой уникальный стиль.



Не бойтесь играть на контрастах. Подбирайтесь детали, которые диаметрально противоположны по эпохам и настроению. Отдельное внимание уделите украшению стен. Классические пейзажи могут соседствовать с современным искусством или с черно-белыми фотоснимками.



Интерьер в стиле эклектика – это сложная задумка и здесь нужно грамотно просчитать что подойдёт, а что нет, ведь от безвкусного набора вещей до эклектики всего один шаг.