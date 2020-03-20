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Московская полиция опровергла слухи о запрете на въезд автомобилистов в столицу

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Московская полиция опровергла слухи о запрете на въезд автомобилистов в столицу
фото: pexels.com

Московская полиция назвала информацию о запрете въезда в российскую столицу из-за коронавируса фейком.  Случаи распространения слухов о деятельности сотрудников МВД, которые якобы ограничивают въезд легкового автотранспорта в Москву и якобы просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, прекратить движение в сторону столицы, появились в социальных сетях и мессенджерах.

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что такие сообщения не соответствуют действительности, подобных фактов не было зарегистрировано.

В МВД призвали автомобилистов ориентироваться на официальные источники информации.

В СМИ и соцсетях появляются разные фейки и слухи, связанные с распространением коронавирусный инфекции. С ложными фактами начали бороться Роскомнадзор и прокуратура.

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений. Как считают в надзлрном ведомстве, такие фейки "способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность".

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