Рекомендации Кирилла Серебренникова тем, кто вынужден долго сидеть дома

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников на сайте «Эхо Москвы» поделился рекомендациями относительно правильного провождения времени в одиночестве.



Кирилл сам больше года находился под домашним арестом, поэтому знает о чём говорит. Нахождение дома является не наказанием, а моментом истины. Жизнь в одиночестве не должна расцениваться бесполезной, это своего рода подарок судьбы.



Современная жизнь - это хаос, образованный социальными сетями, СМИ, ТВ и т.д. Одиночество позволяет удалить из этого хаоса всё лишнее и сделать жизнь размеренной. Можно также вести дневник, в который записывать важные жизненные моменты, аналитические замечания.



Высвобожденное время необходимо использовать для чтения полезных книг. Можно даже взять школьную программу.



Дома нужно заниматься спортом, йогой, физкультурой, считает известный режиссёр. При этом особое внимание уделяйте питанию.



Самоизоляция позволяет понять, что человек хочет от жизни. Стоит заняться творчеством: писать, рисовать и сочинять стихи. Никто не видит. Создавайте радость для себя. Можно написать о своей жизни, впечатлениях, тяготах и радостях.



Изучение иностранного языка – это улучшение памяти и работы мозга. Время в самоизоляции - лучший период для изучения нескольких языков.



Восстановление старых связей с друзьями, родственниками поможет расширить ваше окружение и общение с людьми.



И самое главное – получайте удовольствие от всего и каждый день - подытожил Кирилл Серебренников.



