Горячий ТОП региональных новостей: Жителя Кирова обманули при покупке медицинских масок

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20 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Твери, Охотоморский циклон на Камчатке и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери иномарка сбила на «зебре» пожилую женщину. На регулируемом пешеходном переходе, водитель автомобиля совершил наезд на женщину 1946 года рождения. Со слов водителя, пенсионерка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщает Афанасий-бизнес.

К берегам Камчатки приближается Охотоморский циклон. По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта 2020 года во второй половине ночи охотоморский циклон начнёт оказывать влияние на юг полуострова. На юге Усть-Большерецкого, в Елизовском и Соболевском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах ветер может достигать 25-30 метров в секунду. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирске обнаружено плюс два случая коронавируса. Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта, и возвращалась из Лондона через Санкт-Петербург. В Толмачево она прибыла 14 марта, а спустя 4 дня почувствовала недомогание. На скорой помощи ее доставили в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ. Вторая женщина прибыла из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она провела почти неделю, сообщает НДН.ИНФО.

Жителя Кирова обманули при покупке медицинских масок. Молодой человек заметил в интернете объявление о продаже медицинских масок по пять рублей за штуку и решил их перепродать. Он связался с продавцом, который попросил перевести предоплату в пять тысяч рублей. Кировчанин так и сделал, но товар не получил, пишет Новый Вариант.

На востоке Калининградской области сгорели два сарая и гараж. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар на территории Багратионовского городского округа. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

Мужчину на Ставрополье лишили автомобиля из-за задолженности. Приставы арестовали транспортное средство, после оценки автомобиль передали на реализацию. Вырученные денежные средства пойдут в счёт погашения задолженности по кредиту, сообщает Ставропольский репортер.