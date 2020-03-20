В Москве развернуто 9 лабораторий для анализа тестов на коронавирус

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20 марта 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве начнут работу девять лабораторий в городских больницах и диагностических центрах для исследований тестов на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра ПЦР-лабораторию (ПЦР - полимеразная цепная реакция, основной метод тестирования на коронавирусную инфекцию) для проведения исследований на коронавирус. Лаборатория находится в диагностическом клиническом центре №1 на юго-западе Москвы.

«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований (в сутки). Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что сотрудничество городских лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль.

«В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирования. Вполне возможно - мы сегодня ведем переговоры - включим мощности и частных лабораторий», - добавила мэр.

По его словам, несмотря на то, что объемы количества пациентов растут небольшими темпами, совершенно очевидно, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является своевременное, быстрое, качественно тестирование групп риска.

«Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом», - сказал Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, с 20 марта в пяти городских ПЦР-лабораториях начинается тестирование исследований на коронавирус. С 21 марта эта работа начнется еще в трех. До конца марта должна открыться еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке.