Оперативный штаб: Большинство случаев коронавируса завезены из Европы

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20 марта 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Большинство из 33 заболевших за последние сутки коронавирусом в Москве прилетели из европейских стран. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство случаев - завозные. Пациенты прилетели из европейских стран. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта», - говорится в сообщении.

Поясняется, что школа, которую посещал второй несовершеннолетний, временно закрыта.

В столичном штабе отметили, что уже установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, семь человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей.

Как ранее сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавируса.