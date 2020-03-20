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20 марта 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Микки Рурк, globallookpress.com, © AUG/face to face

В Латвии «поселился» коронавирус и… Микки Рурк. Американский актер прибыл в Латвию для съемок нового фильма. И, простите, «застрял» в Прибалтике.

Как выяснили латвийские СМИ, в сотрудничестве с продюсерской компанией Forma Pro Films Латвия начала снимать картину Warhunt и Pinocchio, в главных ролях Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.

Данный художественный фильм будет мистическим военным триллером. Съемки будут проходить в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских лесах.

Удалось узнать, что Микки Рурк уже находится в Риге и даже собирался прогуляться по городу, но, по словам актера, особо некуда пойти. Видимо, мешает коронавирус.

Выяснилось, что актер находится в гостинице и не выходит на улицу. Пока нет возможности улететь домой – границы закрыты. Организаторы приезда Микки ищут возможности, как отправить актера домой.

Это далеко не первый случай, когда американские продюсеры сотрудничают с Латвией. Кстати, совсем неплохой доход в бюджет государства.

Можно с уверенностью сказать, что Микки Рурк вливает в экономику Латвии сотни тысяч евро.