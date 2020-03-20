Собрание акционеров превратилось в маски-шоу. Подмосковные приставы взяли штурмом Совхоз имени Ленина

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

В «Совхозе имени Ленина» готовились ежегодному собранию акционеров, на котором традиционно должны были переизбрать директора Павла Грудинина. Но у подмосковных судебных приставов были другие планы.

Они при поддержке вооруженных бойцов попытались сорвать собрание. Более 20 сотрудников правоохранительных органов вооруженных автоматами в прямом смысле десантировались на территорию совхоза. Силовики сломали ворота и перелезали через забор предприятия. Поскольку приставы так хотели пройти на собрание, а администрация против не была, единственное «но» - в связи с пандемией коронавируса на территории был введен карантинный режим. У всех акционеров, прибывших на голосование, мерили температуру. Это же предложили сделать и сотрудникам полиции, но они отказались. Зато объявили всем, что собрание не законно и вручили акционерам решение суда. Но действия силовиков не возымели эффекта. Хотя сотрудники УФССП и заблокировали зал регистрации акционеров. годовое собрание все-таки состоялось. На нем присутствовали более половины акционеров предприятия, которые проголосовали по всем вопросам повестки, сообщили readovka.ru в пресс-службе cовхоза.

Напомним, клубничный король - Павел Грудинин по прежнему воюет со своей женой, которая передала свои акции совхоза в управление сторонней компании. И именно эта компания пытается навести в хозяйстве свои порядки.