Экс-министр сообщения Латвии: Использовать людей в тяжелой ситуации – неправильно

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20 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс, фото соцсети

Латвийская национальная компания airBaltic открыто призналась в многомиллионных убытках и будет просить помощи у государства. Причина – коронавирус.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: «К сожалению, положительное начало года прервали чрезвычайные обстоятельства, связанные с распространением COVID – 19. Каждая авиакомпания сокращает свои расходы, объем деятельности или даже прекращает свою деятельность. Авиационная отрасль относится к тем, кого тяжело затронет этот кризис, и, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить воздушную инфраструктуру, может потребоваться поддержка авиакомпаниям в целом».

Совершенно понятно, что руководство латвийской национальной авиакомпании свои «убытки», в размере 7,7 млн евро, «сваливает» на вирус. Но! В первом полугодии 2019 года потери авиакомпании составили 26, 614 млн евро, что на 71% больше, чем в первом полугодии 2018 года. А что же тогда мешало работать национальной компании Латвии без долгов? Ответ у компании есть! Валютные факторы и особенности бухгалтерии!

Впрочем, узнать правду у компании, которая «взвинтила» цены на билеты в последний момент, когда границы закрывались, а исполнительный директор г-н Гаусс, который получает миллион евро зарплату в месяц и появляется на рабочем месте всего 3-4 дня в неделю (на несколько часов), не представляется возможным! Или пресс-служба игнорирует неудобные вопросы, или, припертые, извините, вопросами настырных журналистов, уходит в «плоский штопор».

Чтобы понять ситуацию, которая сейчас происходит в авиации, и в airBaltic «Аргументы Недели» обратились к экс-министру сообщения Латвии Анрийсу Матиссу, при котором авиакомпания работала четко и не уходила ни в «плоский», ни в «обыкновенный штопор».

-Анрийс, ситуация, при которой авиакомпания уволила приблизительно 400 сотрудников, не вызывает радости. Некоторые эксперты предрекают авиакомпании Латвии, увы, «кончину». Действительно ли airBaltic может прекратить свое существование?

-Сегодня ситуация, действительно, не радостная! Многие авиакомпании в мире вынуждены сокращать рейсы, увольнять или отправлять в отпуска своих сотрудников. Но и «сваливать» все на коронавирус – не совсем грамотно. Посмотрите, на цифры потерь авиакомпании в прошлом году, когда вируса и в помине не было. Были убытки! Только за первое полугодие компания потеряла 26 млн евро. Да, ситуация потом несколько выправилась за счет количества пассажиров и рейсов. Нынешнее руководство пошло по пути когда-то уволенного руководителя авиакомпании Бертольта Флика, при котором airBaltic развивался. Но потери все равно есть! Думаю, что если открыто посмотреть на цифры прошлых лет, то речь идет, к сожалению, не о коронавирусе, а о других моментах.

-Каких?

-Думаю, что эти вопросы следует отнести к менеджменту компании и к Совету авиакомпании.

-Страшно то, что люди остались без работы…

-Насколько я знаю, то государство возьмет на себя обязанность оплачивать вот такие вынужденные отпуска или выплатить компенсацию за вынужденный уход с работы.

-AirBaltic, видимо, будет просить финансовой помощи от государства. Реально ли получить помощь?

-То, что Еврокомиссия выделит деньги пострадавшим авиакомпаниям – реально. Но с airBaltic все гораздо сложнее. Дело в том, что авиакомпания уже получала помощь от государства. Вспомните 2011, 2012 годы. Регулярно невозможно давать деньги! Она уже получила! Если нынешний министр найдет нужные слова и сумеет договориться о выделении денег, то тогда есть шанс. Я не могу однозначно рассматривать данную ситуацию. В государстве есть и другие отрасли, которым необходимы финансы.

-Латвийцы, которые в последние дни перед закрытием успели «вскочить» в улетающий самолет латвийской авиакомпании, заплатили очень большие деньги. Это нормально, что в «час беды» компания выставила такие цены? Что бы вы сделали, будучи министром в такой ситуации?

-Подумал о людях. Давайте разберемся! Например, сегодня читаю в СМИ, что один чиновник, проигнорировал советы МИД, правительства и врачей, и отправился отдыхать… Как к этому можно относиться? Безответственный человек, которому все равно, если он заразит других людей. Почему он так сделал? А захотел! Не стал менять свои планы. И почему государство ему должно оплачивать билет? Не должно! А если мы возьмем людей, которые «застряли» в другом государстве без вины. Что им делать? Я бы предложил несколько вариантов: выделение кредита, допустим, с возвратом на авиабилеты. Не все же могут занять денег. Но главное! Нужно было бы в срочном порядке провести тендер и ознакомиться с ценами других авиакомпаний! Например, узнать стоимость билетов компаний «Аэрофлот», «KLM», «SAS», связаться с ними и решить вопрос о перевозке людей. Я бы предложил такой вариант! Но использовать проблемы людей в ЧС ради наживы – неправильно! Неправильно так поступать с людьми.

-Благодарю за беседу.