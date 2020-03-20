​​Отменены 109 спектаклей, ущерб 50 миллионов, денег осталось на 2 месяца - Кирилл Крок обратился к коллективу Театра Вахтангова

Мои дорогие Вахтанговцы!

Ситуация, которая сложилась из-за угрозы распространения коронавируса, для нашего Театра очень тяжёлая. Уже отменены 109 спектаклей. Наши убытки составят около 50 миллионов рублей.

Мы с Римасом Владимировичем понимаем, что несём ответственность за Театр, за каждого из вас. Мы знаем, что у всех есть личные обязательства: кто-то кормит всю семью, кто-то помогает детям или родителям, кто-то воспитывает внуков, у кого-то кредиты. Мы делаем сейчас всё возможное, чтобы обеспечить каждому работнику Театра средний уровень заработной платы по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Но если ситуация не изменится, если мы не будем играть спектакли и дальше – резервов у Театра хватит на 2 месяца. Я прошу вас отнестись к этому с пониманием.

Наши высокие зарплаты обеспечены нашей ежедневной неустанной большой работой. Каждый вечер мы должны встречать зрителей и поднимать занавес. Если мы не сможем это делать – мы не сможем оставаться на том же уровне заработной платы.

Будем надеяться на лучшее. Будем продолжать репетировать. Будем реализовывать все наши проекты, которые мы наметили к 100-летию нашего с вами Театра.

Какие бы тяжелые времена мы ни испытывали, как бы обстоятельства на нас ни давили – мы должны в мае начать реконструкцию исторической сцены. Многие, наверное, готовы спросить меня, а не лучше ли отменить реконструкцию, и деньги на ремонт перераспределить на зарплату сотрудникам?

Дело в том, что это целевые средства, выделенные именно на переоснащение, по ним проведены все конкурсные процедуры, определены все поставщики. Если мы не станем ремонтировать нашу Основную сцену – единственное, что с этими деньгами можно сделать, – это вернуть их в бюджет Российской Федерации.

Мы должны провести юбилей Вахтанговского театра. Такое случается только раз в 100 лет. Мы преодолеем временные трудности, если будем держаться вместе. Поэтому я обращаюсь ко всем: будем сохранять спокойствие. Театр Вахтангова всегда выходил победителем из всех испытаний – пусть так и будет впредь!