Жительницу Боханского района по требованию прокуратуры принудительно поместили в противотуберкулезный диспансер

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20 марта 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Прокуратура Боханского района в судебном порядке понудила местную жительницу, зараженную туберкулезом, пройти обязательное обследование и лечение в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки. Установлено, что местная жительница, больная туберкулезом, носящим заразный характер, необоснованно уклонялась от соответствующего заболеванию лечения и нарушала санитарно-противоэпидемический режим, чем подвергала опасности заражения туберкулезом лиц, как проживающих, так и общающихся с ней.

Особо опасный характер положения заключается в том, что при заболевании туберкулезом инфекция распространяется воздушно-капельным путем и, в ходе бытового общения с больным человеком, может произойти заражение значительного числа людей.