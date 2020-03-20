По Тимирязевской академии вновь тоскуют бульдозеры?

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20 марта 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Как стало известно «АН», «партия и правительство» вновь строит планы застроить территорию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Но для этого придется исключить ряд объектов Университета из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Этот статус мешает застройке. Если мешает – надо снять!

Как рассказали источники в Минсельхозе, еще 7 февраля состоялась рабочая встреча министра Дмитрия Патрушева с ректором Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Владимиром Трухачевым. После встречи уже появились внутренние документы, а именно перечень Поручений министра.

Пунктом 1.1 значится поручение «совместно с заместителем Министра Ходневой С.В. проработать вопрос целесообразности исключения объектов» Тимирязевки «из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью их реконструкции».

И 3 марта из МСХ в Тимирязевку летит письмо, в котором просят представить свою позицию по этому вопросу. А также подобрать ряд крупных компаний, которые могли проводить реконструкцию. Но не реставрацию, как положено на объектах культурного наследия.

Между тем, в академии карантин и поэтому новость о том, что рейдеры вернулись, мгновенно распространилась в среде студентов и преподавателей. Пресс-служба Тимирязевки отреагировало мгновенно, выпустив официальный пресс-релиз. В нем, в частности, говорится: «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по инициативе Университета в 2020 году выделены денежные средства на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия. Хотим подчеркнуть, что планируются исключительно ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, а не их реконструкция».

В самой пресс-службе «АН» вежливо пояснили, что «в письме запросили позицию Академии на исключение объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении Университета, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Наша позиция отрицательная». Отвечая на вопрос о списке поручений, в пресс-службе аккуратно заметили: «внутренние документы учредителя мы комментировать не имеем права».

Источник в Академии также сказал, что «отрицательная позиция согласована с учредителем». После этого вопросов стало еще больше:

- Министр, издавая поручения, не знал об отрицательном ответе?

- Если знал, то зачем издавал?

- Почему как только речь заходит о реконструкции, а не реставрации и о поиске крупных компаний упоминается именно фамилия замминистра Увайдова, большого специалиста в области земельных отношений?