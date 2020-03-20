Аналитик назвал

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20 марта 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Аналитик по телекоммуникациям Леонтий Букштейн заявил, что дефицит ноутбуков России невозможен из-за масштаба оборотов поставщиков.

«Цена гаджетов и ноутбуков корректируется в зависимости от курса доллара, ведь поставки ноутбуков в основном идут по импорту. Из чего мы можем сделать вывод, что сейчас с точки зрения экономии, закупаться совсем не выгодно. Во-вторых, у поставщиков электроники и техники такие обороты, что им никакой дефицит не страшен. Производство, конечно, сейчас тормозится, это да, но у нас обеспеченность смартфонами, ноутбуками, планшетами настолько высока, что нельзя говорить, что нам сейчас без них жить будет невозможно», – сказал специалист.