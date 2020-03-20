Спрос на эскорт-услуги упал более чем на треть

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20 марта 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новые известия

Фото: Pixabay

Коронавирус не щадит никого. Даже жрицы любви переживают непростые времена – у клиентов сейчас либо нет денег на подобные развлечения, либо они боятся заразиться в результате столь тесного контакта.

Немалая часть клиентуры элитных ночных бабочек – владельцы малого бизнеса, которые из-за ситуации с карантинными мерами находятся на грани банкротства. Им не до любви. Те, кто посещал девушек с более низким ценником, потратили все свои сбережения на продуктовые запасы.

Другая логичная причина падения спроса – страх подцепить коронавирус. Работницы эскорта, конечно, просят клиентов мыть руки, а также выбирать так называемые дистанционные позы, когда лица партнеров находятся на расстоянии более полутора метра, все равно избежать заражения довольно трудно. Масок уже нигде нет, да и как девушкам выполнять свою работу в маске?

Глава движения за права секс-работниц Ирина Маслова рассказала, что клиентов у жриц любви стало на 30-40 процентов меньше. «Если за этой истерией вокруг эпидемии последует экономический кризис, а он последует, то первыми будут терять работу женщины», - волнуется она. Почти у всех, вынужденных выбрать эту профессию, кредиты и дети, которых надо кормить. Остается лишь надеяться, что вырастет спрос на секс по телефону.

Если верить СМИ, некоторые клиенты просят у девушек из эскорта справку о том, что у тех нет коронавируса, кто-то даже готов за это доплатить около 500 долларов – спокойствие стоит недешево.