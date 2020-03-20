Все, что нас не ломает – делает нас ценнее

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20 марта 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

философия кинцуги

Как декоративная техника и ее философия может повлиять на нашу жизни, зачем, а главное – почему нужно и важно это знать .



Есть такая техника реставрации керамики – Кинцуги. Суть ее проста – вместо того, чтобы выкидывать разбившуюся керамическую посуду, древние японцы решили склеивать ее обратно, а оставшиеся от сборки шрамы и трещинки не замазывать и скрывать, а подчеркнуть настоящим золотом. Они тогда сочли, что сколы и трещины – это неотъемлемая часть истории предмета.

Как всегда, истинные и глубокие философские идеи очень сильно вдохновляют на творчество. Идея Кинцуги отразилась в современном дизайне интерьера и в технике декорирования предметов, иногда, кстати, очень далеких от посуды. Например, есть посуда в стиле Кинцуги, есть стол, который сначала раскололи, а потом собрали заново. Есть светильники, есть ресторан «Anahi» в Париже, где трещины в плитке выделены при помощи медной фольги. Но какое отношение эта техника декорирования и ресторации имеет к философии?



Во-первых, как минимум, чтобы человек сумел взглянуть с другой стороны и поменял своё отношение к любимым, возможно, несовершенным и, может быть даже, пострадавшим от времени вещам. Потому что если вдуматься в суть этой философии, то вы в ней обязательно увидите невероятную красоту. Она говорит, что предмет уникален своей историей, он когда-то был совершенен, потом был разбит, затем – заново собран, и то, что он был восстановлен, сделало из него еще большую и уже неповторимую красоту. И вот скажите, что бы вы выбрали себе: стандартную вещь, которую производят тысячами в промышленных масштабах, или вот такую уникальную вещь, у которой есть своя история и которая ее подчеркивает.



А во-вторых, и как максимум, эта философия учит нас взглянуть с другой стороны на себя и, возможно, переоценить и переосмыслить своё отношение к себе. Как и разбитый предмет, заботливо отреставрированный в технике Кинцуги, каждый из нас – это драгоценность, которая заслуживает ресторации одним из самых дорогих в мире металлом – золотом.



Если вдруг в вашей жизни случилась трагедия, то эта трагедия может сделать вас даже прекрасней. В жизни каждого человека есть свои сложности – потеря близкого человека, расставание с любимыми, сложности с работой, поиск себя. Каждый из нас когда-либо проживал состояние, когда было необходимо заново собирать себя по кусочкам. Но это часть истории и мы должны принимает ее.



Но на самом деле не обязательно переживать глобальные трагедии, чтобы испытывать страдания. Достаточно прокручивать мысли о том, что ты не такой как все, что у тебя не такой разрез глаз, длина ног, форма носа или ушей, и вот уже создаётся впечатление, что ты какая-то неправильно склеенная чашка. Все чашки слепили правильно, а на тебе отдохнули. Надо все на себе перетереть и все на себе перешить. Но именно от этого теряется индивидуальность, та самая, что отличает уникальный предмет от предмета фабричного производства.





Какое бы испытание физическое или психологическое вы сейчас не переживали, вам кажется, что оно непреодолимо, что вы никогда из этого не выберетесь, и что вы не будете тем же человеком. Так и есть, вы никогда не будете прежним. Все эти события меняют нас и относится к этому можно лишь как к уникальному пути развития каждого человека, поэтому постарайтесь превращать вашу травму в ваше золото. Кинцуги – это очень красивая метафора лечения от любых жизненных тягот. Так же как Кинцуги облагораживает разбитый предмет, подчеркивает его шрамы, переживающий жизненную драму может принять все недостатки и, как не парадоксально, опереться на них и перестроить себя заново. Проблема или потеря теперь является частью его биографии. Кинцуги учит ценить эту неповторимую историю болезни и излечение.