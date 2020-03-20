Российские туристы взяли штурмом выход из аэропорта в Красноярске

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20 марта 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

аэропорт Красноярска, фото: соцсети

Прилетевшие из Азии и попавшие под карантин жители Красноярска штурмом взяли выход из аэропорта.

По сообщениям очевидцев, несколько сотен прилетевших из Таиланда туристов встретили всего трое сотрудников Роспотребнадзора. Они предложили всем заполнить справки и получить постановление о карантине. Бланков постановлений оказалось недостаточно, а их новую партию туристам обещали привезти через час.

«Нас сюда прилетело 600 с лишним человек. Сказали, что нас не выпустят из аэропорта, пока не заполним. Дошло практически до драки. Весь маразм в том, что больше всего шансов заразиться коронавирусом как раз в местах большого скопления людей» - сообщают очевидцы.

Возмущенная толпа смела дежуривших в аэропорту полицейских и отправилась в город. Представители Роспотребнадзора сообщили, что постараются увеличить штат специалистов.