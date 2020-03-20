«Краснодар Водоканал» провел заседание Общественного совета

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20 марта 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел заседание регионального Общественного совета по вопросам водоснабжения и водоотведения, в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, руководство ГК «Росводоканал» и краснодарского водоканала.

В обновленный состав Общественного совета вошли министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко и первый заместитель главы администрации города Краснодара Андрей Дорошев.

Участники совета обсудили выполнение мероприятий производственной и инвестиционной программ ООО «Краснодар Водоканал», подключение застройки в районе Ближнего западного обхода к сетям водоснабжения и водоотведения, реализацию проекта «Концессия малых городов», а также проблему задолженности управляющих компаний перед предприятием.

«Это встреча – первая в 2020 году, поэтому она стала установочной и определяющей вектор нашего движения на ближайшее время, - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – Среди ряда актуальных тем, мы обсудили вопрос концессионных соглашений на территории Краснодарского края. Исходя из оценки нашей деятельности городскими и краевых властями, «Росводоканал» мог бы принести немало пользы, работая помимо Краснодара и в других городах края. И это должно быть интересно не только двум сторонам, заключающим соглашение, но и третьей, главной стороне – жителям, потому что на первом месте для нас всегда будет стоять обязательство по предоставлению качественных услуг населению».

На заседании был также поднят вопрос о проблеме дебиторской задолженности и отмечены позитивные изменения, которые произошли благодаря сотрудничеству предприятия с органами власти. В особенности, в части работы с недобросовестными управляющими компаниями, которые наносят урон, в первую очередь, жителям города, чьи деньги не должны оседать на счетах УК, а направляться на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.