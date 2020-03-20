Исследовательский центр Ромир: Россияне боятся заразиться коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Крупнейший частный исследовательский холдинг Ромир провёл опрос россиян и узнал их мнение на тему коронавируса COVID-19. Согласно исследованию, большинство жителей России боятся, что они или их близкие могут заразиться новым типом вируса.

Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: «Я боюсь, что я или кто-то из членов моей семьи могут заразиться коронавирусом»:

29% – полностью согласны

39% – согласны

17% – не согласны

8% – совершенно не согласны

7% – затрудняются ответить

Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ, география исследований охватывает более сорока государств.