Сергей Аксенов поручил МВД выявлять создателей и распространителей фейков совместно с ФСБ

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20 марта 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ уверен, что слухи распространяются умышленно с целью посеять панику среди крымчан.

АКСЕНОВ поручил министерству внутренней политики, информации и связи работать в выявлении создателей и распространителей фейков совместно с МВД и ФСБ.

Глава Крыма попросил обращать особое внимание на публикации «где видно, что есть умысел», при этом по каким признакам определить умысел не уточнил.

К фейковым на совещании отнесли сообщения о возможном перекрытии в связи с эпидемией коронавируса Крымского моста; волонтерах, которые, якобы, проводят у ветеранов дезинфекцию; о распылении противоэпидемиологических составов с вертолетов.

На последнем АКСЕНОВ остановился особо и рассказал, что ему самому звонили и узнавали, правда ли это. Отнес ли звонивших Глава к распространителям фейков, он не уточнил.