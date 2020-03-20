В Крыму ощущается дефицит медицинских масок. Все регионы встали в очередь

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20 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Крым заказал три миллиона медицинских масок, рассказал Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ. Но очередь огромная.

С 19 марта 2020 года Глава Крыма намерен ежедневно заслушивать подчиненных с докладами о ситуации по предотвращению развития коронавируса на полуострове.

АКСЕНОВ рассказал, что заказы на медицинские маски поступают производителям от всех регионов. При этом глава Крыма сделал противоречивое высказывание: «Отсутствие масок. Их по стране сегодня дефицит. Все регионы стали в очередь. Нет необходимости сейчас закупать маски тюками. В этой части никакого ажиотажа быть не должно».