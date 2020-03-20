Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне коронавируса

Российские власти могут на время прекратить взимать плату с большегрузных грузовиков в рамках антикризисных мер.
Сообщается, что в настоящее время эта идея обсуждается. Речь идет о том, чтобы отменить систему «Платон» как минимум на месяц. Это связано с тем, что большегрузные автомобили сейчас выполняют повышенный объем перевозок.
По последним данным, в компанию, являющуюся оператором системы «Платон» не поступало никаких соответствующих указаний ни из правительства, ни из Минтранса РФ.
Ранее сообщалось, что пассажирам разрешили сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн.