Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Российские власти могут на время прекратить взимать плату с большегрузных грузовиков в рамках антикризисных мер.

Сообщается, что в настоящее время эта идея обсуждается. Речь идет о том, чтобы отменить систему «Платон» как минимум на месяц. Это связано с тем, что большегрузные автомобили сейчас выполняют повышенный объем перевозок.

По последним данным, в компанию, являющуюся оператором системы «Платон» не поступало никаких соответствующих указаний ни из правительства, ни из Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что пассажирам разрешили сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн.