Еще одна китайская «болезнь». Как работает система социального кредита в Китае

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20 марта 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели», София Гулеишвили ]

всевидящее око Си Цзиньпиня, фото: соцсети

2020 год запомнится миру Китаем: вирусом, который пришел оттуда «погостить» в практически все страны мира, и завершением работы над системой социального кредита в Поднебесной. Самоизоляция – самое время, чтобы выяснить, как же эта рейтинговая система работает

Google, Facebook, Instagram, приложения для здоровья и красоты – все эти сервисы уже давно собирают личную информацию о пользователях, и мы даже привыкли к этому. Но в Китае в открытом для государства и всего населения доступе не только информация из приложений и социальных сетей, но и все данные о работе, досуге, поведении, покупках и геопозиции. И от всех этих «больших данных» (BigData) зависит то, сможете ли вы путешествовать, брать кредиты, претендовать на желаемую должность – да элементарно отправить своих детей в престижную школу или сходить на свидание. Напоминает 1 серию 3 сезона «Черного зеркала», не так ли?

Правительство Китая разрабатывало план системы оценивания граждан (документ "О планировании строительства системы социального кредита") с 2010 года. Через 4 года он был опубликован и имплементирован, а теперь каждый год дополняется. В 2020 все эти радикальные идеи будут внедрены повсеместно. В 2015 году 8 компаний, в том числе AlibabaGroup и Tencent, получили лицензию на выпуск пробных систем, оценивающих степень «надежности» граждан.

Чтобы лучше понять то, как эти компании следят за пользователями, достаточно привести цитату председателя правления Alibaba Джека Ма: «Это нормально, когда человек по отдельности покупает скороварку, таймер и даже стальные подшипники или порох, но ненормально, если он покупает все это одновременно».

Итак, физические и юридические лица в зависимости от степени своей добросовестности получают электронные баллы. Чтобы иметь высокий рейтинг, гражданам нужно соблюдать законы и ПДД, платить за проезд в общественном транспорте, не выгуливать собаку без поводка (камеры висят на каждом углу), а помимо этого - еще и избавляться от вредных привычек: курения, алкоголизма, любви к фастфуду и видеоиграм (отчеты о покупках сразу переходят в руки тех самых 8 компаний, ответственных за мониторинг). Причем наиболее любопытно то, что твой рейтинг напрямую зависит не только от тебя, но и от тех, кто находится в твоем окружении. Так что вряд ли теперь родители, которые участвуют в гонке за лучшую жизнь, позволят своим детям выкладывать в соцсети все подряд и ходить в Макдоналдс. На каждого гражданина ведется целое электронное досье, в котором фиксируются все достижения и промахи.

Компании же, в свою очередь, могут пострадать из-за неуплаты налогов, недостоверной рекламы, задолженностей по выплате зарплаты, негармоничных отношений между людьми внутри организации и, что наиболее иронично, контрафактной продукции.

По информации Reuters, уже в 2018 году более 20 миллионов китайских граждан не имели возможности купить билеты на самолет и поезд из-за низкого социального рейтинга. Около 200 тысяч китайцев не смогли продвинуться по службе. И примерно 20 выпускников не смогли не то, что поступить, – даже просто подать документы в вуз.

Но самый популярный вид наказания за проступки – публичное порицание. Дошло до того, что детям стало стыдно ходить в кино с друзьями из-за фотографий родителей на экранах. Как сообщает газета ChinaMorningPost, в провинции Чжэцзян перед показом кинофильма прокручивают фотографии тех, кто вовремя не погасил банковский кредит или не уплатил штраф за нарушение ПДД.

Самое интересное, что сама система работает не так уж и исправно. Например, в городе Нинбо предпринимательницу Дун Мичжу оштрафовали за переход дороги на красный, хотя самой Дун на этом месте вовсе и не было. Камеры распознали ее лицо на рекламе проезжающего автобуса.





Вся эта схема, по представлениям китайского правительства, должна исправить недостатки рыночной экономики, повысить степень «ответственности» граждан и создать общество, которое зиждется на всеобщей «искренности» и патриотизме. Но на деле вся жизнь китайских граждан медленно, но верно превращается в конкурс послушания, где лишь немногие имеют шанс на высокий рейтинг и сладкую жизнь. Добро пожаловать в век цифровой диктатуры!