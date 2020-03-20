На Южном Урале увеличили субсидии для садоводов

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20 марта 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области, в 2020 году на нужды южноуральских садоводов будет направлено 30 миллионов рублей, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 20 млн. руб, а с 2015 по 2017 гг — всего 10 млн. рублей.

Субсидии направлены на возмещение 50% затрат на строительство и ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи. Субсидии предоставляются администрацией города или района на основании соответствующих документов.

Константин Толкачев, председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России отметил, что решение об увеличении субсидий садоводов Алексей Текслер принял еще в прошлом году после посещения осенью прошлого года челябинских СНТ.

«Региональная власть понимает, что поддержка садоводов имеет не только составляющая социальной политики, но и экономической, - говорит Константин Толкачев. - В настоящий момент садоводы в отдельных направлениях способны перекрыть задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, которую поставил президент России Владимир Путин. Напомню, что глава государства утвердил новую доктрину продовольственной безопасности 21 января этого года. Приоритетным в доктрине является самообеспечение. Это базовый принцип, чтобы мы себя могли прокормить и обеспечить всем необходимым».

Константин Толкачев напомнил, что южноуральские садоводы производят до 90% всех ягод. Всего на Южном Урале садоводством занимается более 1,5 миллионов человек.